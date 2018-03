Amsterdamse GGD blij dat hiv-remmer Prep nu 'essentiële zorg' is

De Gezondheidsraad vindt dat hiv-remmer Prep beschikbaar moet zijn voor alle homoseksuele mannen. De pillen kunnen een hiv-besmetting voorkomen, ook al is er onveilig gevreeën. De Amsterdamse GGD is blij met de uitkomst van het onderzoek.

Nu Prep 'essentiële zorg' is volgens de Gezondheidsraad, is de kans aanwezig dat zorgverzekeraars het zullen vergoeden in het basispakket. Volgens het Aidsfonds zouden zo honderden besmettingen per jaar voorkomen kunnen worden. 'Ook geeft de commissie aan dat er urgentie is. Wij zijn verheugd over dit advies en onderschrijven dit volledig', laat de GGD weten in een persbericht.

Ook Eric van der Burg, wethouder Zorg, is verheugd. 'Amsterdam heeft een lange traditie op het gebied van de bestrijding van hiv en aids. Het is daarom vanzelfsprekend dat elke nieuwe mogelijkheid om hiv en aids terug te dringen benut moet worden. Prep levert een belangrijke bijdrage aan de ambitie van Amsterdam van nul nieuwe hiv-infecties', zegt hij.

In Amsterdam was er in 2015 al een proef met Prep. Daar deden enkele honderden mannen aan mee. De resultaten waren goed. Sommige deelnemers namen de hiv-remmer elke dag, anderen alleen op momenten dat 'het nodig was'. Hoewel Prep de mogelijkheid schept om onveilig seks te hebben, leidde dat niet tot meer soa's dan normaal.