Opnieuw veel lof voor Ajacied De Ligt in winnend Oranje

Het was pas de tweede keer in de geschiedenis dat Nederland van Portugal wist te winnen. In het Zwitserse Genève werd het gisteravond 0-3 en Ajacied Matthijs de Ligt gooide opnieuw hoge ogen.

De verdediger vocht succesvol een aantal duels met de misschien wel beste voetballer ter wereld, Cristiano Ronaldo, uit en leverde twee assists. Oranje won door in de eerste helft drie keer te scoren. Doelpuntenmakers waren Depay, Babel en Van Dijk. Bij die tweede en derde goal was De Ligt de aangever, bij de eerste was dat overigens ook een Ajacied: Donny van de Beek. In de tweede helft was er nog een Ajax-succesje: Justin Kluivert maakte zijn debuut.

'Mega-compliment'

Trouw noemt het defensieve talent van De Ligt 'buitencategorie': 'En ook offensief op bepaalde momenten slagvaardig. Maar goed, dat was al bekend', aldus de krant over De Ligt. 'Twee assists van de weer uitblinkende De Ligt', schrijft de Volkskrant en De Telegraaf zegt: 'Dat de Portugezen - met Ronaldo voorop - aan het einde van de eerste helft zwaar gefrustreerd over het veld liepen, was een mega-compliment.'

Ook in de verloren wedstrijd tegen Engeland kon de naar verluidt door Barcelona begeerde De Ligt, rekenen op de nodige complimenten.