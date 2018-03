Ellie Lust wil Wie is de Mol? presenteren: 'Dat zou een mooie kans zijn'

Nu Art Rooijakkers naar RTL is vertrokken, moet de NPO op zoek naar een nieuwe presentator voor kijkcijferkanon Wie is de Mol?. Oud-deelnemer Ellie Lust is beschikbaar, laat ze in het AD weten.

De Amsterdamse politiewoordvoerder is niet gepolst door de Avrotros. 'Nog niet', zegt ze in de krant. 'Ik weet ook niet of ik op het verlanglijstje van de omroep sta. Maar ik zou het best willen, natuurlijk. Dat zou een mooie kans zijn. Verder lijkt het me niet goed om te speculeren over iets dat niet niet speelt. Ik zit voorlopig nog bij de politie.'

Lust heeft al een eigen programma bij de Avrotros, namelijk Ellie op Patrouille. Daarin gaat zij de hele wereld over. Onlangs gaf ze aan geen trek te hebben in het burgemeesterschap, maar dat haar toekomst 'in alle opzichten' open ligt.