Advocaat Nico Meijering des duivels: 'Politie liegt over ontsnappingspoging'

De politie liegt over de verijdelde ontsnappingspoging van Surailie I., de man die veroordeeld is als schutter van de liquidatie in het Scheepvaartmuseum. Dat zegt zijn advocaat.

'Ik snap dat de politie in de honger naar succes graag een succesje uitvent, maar dat moeten ze niet doen met over de rug van mijn cliënt met deze leugens', zegt Nico Meijering tegen Het Parool. Hij is naar eigen zeggen 'des duivels' over het persbericht dat gisteren verstuurd werd over de 'ontsnappingspoging'.

Lees ook: OM voorkomt vluchtpoging van schutter liquidatie Scheepvaartmuseum

Vandaag begint het hoger beroep in de zaak tegen Surailie I. (35), die in mei 2013 de Amsterdamse crimineel Souhail Laachir zou hebben doodgeschoten. Dat gebeurde na een flinke ruzie tijdens het dancefeest Waterfront in het Scheepvaartmuseum. Laachir was de financiële man van de groep rond topcrimineel Benaouf A., die op dat moment een conflict had met Gwenette Martha. Surailie I. wordt weer gelinkt aan de groep rond de in 2014 geliquideerde Martha.

Isolatiecel

Onlangs werden er telefoons gegooid over de muur van de gevangenis waar Surailie I. vastzit. Die waren 'vermoedelijk' voor I. bestemd, die onderweg naar zijn zitting vandaag zou willen ontsnappen. Er zijn daarom onbekende maatregelen genomen om een ontsnappingspoging te voorkomen, schreef Justitie gisteren in een persbericht. Maar volgens Meijering was zijn cliënt helemaal niet van plan om aanwezig te zijn bij het hoger beroep vandaag.

'Dit is schandalig. Mijn cliënt is gisteren ook in een isolatiecel gegooid zonder dat hem is gezegd waarom. Hij belde me vanmorgen helemaal verbaasd en teleurgesteld op', aldus Meijering tegen Het Parool.