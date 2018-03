Nog vier Britse hooligans vast na rellen op De Wallen

Vier Britse supporters die vorige week werden aangehouden tijdens de schermutselingen op De Wallen zitten nog altijd vast.

In aanloop van de oefeninterland tussen Oranje en het Engelse elftal, werden ruim honderd supporters aangehouden. Dat waren met name Britten die zich misdroegen op De Wallen. Wat begon met dronken baldadigheid, liep uit op rellen met de ME. Daarbij werden agenten bekogeld met projectielen zoals bierflesjes.

Lees ook: Engelsman Lance redt fiets uit gracht: 'Ik schaam me voor mijn landgenoten'

Vijf Britten werden gisteren voorgeleid bij de rechter-commissaris. Een van hen kon na afloop weer naar buiten, hoewel hij zich later op een snelrechtzitting zal moeten verantwoorden. Vier anderen blijven in de cel. Drie hooligans zullen berecht worden via het snelrecht, maar tegen een Engelsman zijn de verdenkingen dusdanig zwaar dat hij later voor de rechter zal verschijnen. Hij blijft dus een stuk langer in Amsterdam dan hij vooraf van plan was.

Russen kijken mee

De beelden van rellende Britse supporters bereikten ook het buitenland. In Engeland zijn er veel boze reacties op het gedrag van de 'supporters'. Volgens de BBC hebben de rellen op De Wallen ook gevolgen voor de Britse supporters tijdens het WK in Rusland komende zomer. Het kan een stevigere aanpak van de Russische politie opleveren.

Lees ook: VVD: 'Engelse supporters niet meer welkom in de stad'

Behalve Britse supporters, werden er ook Nederlandse hooligans aangehouden. Fans van Ajax waren namelijk naar De Wallen gekomen om een café met Britse supporters te belagen.