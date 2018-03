Jeugdzorg-wethouder Amstelveen weg om seksuele chats met meisje (16)

Jeroen Brandes, PvdA-wethouder in Amstelveen, is vorige week opgestapt omdat hij seksueel getinte chats gestuurd heeft naar een 16-jarig meisje. Waarnemend burgemeester Bas Eenhoorn heeft de gemeenteraad van Amstelveen daarover vanochtend ingelicht.

Brandes, die onder andere wethouder Jeugdzorg en Jeugdzaken was, legde zijn functie neer om 'zwaarwegende persoonlijke redenen'. Ook deed hij afstand van zijn zetel in de raad, ondanks het feit dat hij net herkozen was. In de brief, die in handen is van Het Parool, staat dat Brandes het meisje ook benaderd zou hebben voor intieme contacten. Of er daadwerkelijk sprake is geweest van fysiek contact, dat is niet duidelijk.

'Geen enkel opzicht acceptabel'

De jonge vrouw, die inmiddels meerderjarig is, stapte vorige week met de chats naar Eenhoorn. Die confronteerde Brandes met de berichten. Hoewel seksueel contact met een 16-jarige niet altijd strafbaar is, was de uitkomst van dat gesprek meteen duidelijk, aldus Eenhoorn. 'Het is in geen enkel opzicht acceptabel, om het voorzichtig uit te drukken, zeker niet voor iemand die werkzaam is in het openbaar bestuur.'

'We leven mee met de jonge vrouw, die de dupe is van het onaanvaardbare gedrag van de wethouder', schrijft Eenhoorn verder. De gemeente gaat onderzoeken of er meer integriteitsproblemen opduiken rond de voormalig wethouder. Eenhoorn heeft ook aangifte gedaan tegen Brandes.

PvdA is 'verbijsterd'

De Pvda Amstelveen heeft gereageerd op het nieuws rond haar voormalig wethouder. De partij zegt verbijsterd te zijn. 'De aangifte wordt nu onderzocht. Brandes heeft zijn raadszetel ter beschikking gesteld. Hij zal dus geen deel uitmaken van de PvdA-fractie.'