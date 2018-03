Verdachte moord bij AMC: 'Had elke dag een pistoolmitrailleur op zak'

Adel de R., de 21-jarige man die verdacht wordt van het doodschieten van Isilnando Kammeron bij het AMC-ziekenhuis, voelde zich de maanden voor de dodelijke schietpartij niet veilig in de wijk.

Dat vertelde hij vandaag tegen de rechtbank. De R. vond het zelfs nodig om met een pistoolmitrailleur, een Skorpion 61, in zijn broeksband of tasje rond te lopen. 'Altijd als ik naar buiten ging ging het mee. Dan voelde ik me meer veilig op straat', zei De R..

Aangevallen

Het wapen heeft hij naar eigen zeggen in de zomer van 2016 in een tas op een elektriciteitshuisje gevonden. 'Ik nam het mee vanwege gebeurtenissen die daarvoor zijn gebeurd. Ik was aangevallen en sinds die dag voelde ik me niet meer veilig op straat. Dat was ook in de zomer van 2016.'

De schietpartij vond plaats nadat een bekende van De R., vermoedelijk, in zijn wang was gestoken. 'Ik heb de wond bekeken, ik kon er helemaal doorheen kijken.' De R. besloot de gewonde jongen samen met vijf anderen naar het AMC te begeleiden.

'Nu gaan jullie zien'

Vlakbij het ziekenhuis kwamen de zeven Kammeron tegen. Volgens De R. riep Kammeron naar hem: 'Nu gaan jullie zien, jij bent dood, ik ga je doodmaken.' De R. besloot zijn wapen te trekken en schoot meerdere keren, waardoor Kammeron ter plekke overleed.

De R. heeft het schieten inmiddels bekend. 'Het was niet bedoeling om hem dood te schieten, maar wel de bedoeling om te schieten. Ik moest mezelf verdedigen op dat moment.'

Stoornis

Een psycholoog, evenals een psychiater hebben na gesprekken met De R. geconcludeerd dat hij een 'verhoogde mate van angst' heeft. Volgens de psycholoog heeft hij een stoornis en is hij verminderd toerekeningsvatbaar, al is de psychiater het daar niet mee eens.

Het Openbaar Ministerie komt later vandaag met een strafeis.