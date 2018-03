Minister: Zelfrijdende auto's in Amsterdam nog ver weg

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) ziet op korte termijn nog geen zelfrijdende auto's in het hartje Amsterdam.

Dat zei ze gisteravond tijdens een etentje in Ridderzaal, ter ere van het 125-jarig jubileum van de RAI Vereniging. 'Er is in 125 jaar veel veranderd. Auto’s zijn sneller, warmer, talrijker. Maar is er wel echt zoveel veranderd? Een auto heeft nog steeds vier wielen, heeft nog steeds een bestuurder nodig', meent de VVD'er.

Hoewel de minister denkt dat zelfrijdende auto's een uitkomst zijn voor de files, verkeersveiligheid en co2-uitstoot, verwacht ze dat ze nog lang op zich zullen laten wachten. 'Maar u weet als geen ander dat het door velen voorspelde walhalla van de zelfrijdende auto nog behoorlijk ver weg is.' Ze wijst op een dodelijk ongeval in de Verenigde Staten afgelopen week, waarbij een autonome auto van Uber een vrouw doodreed.

'Het verkeer in hartje Amsterdam, met voetgangers en fietsers die door rood rijden, trams en auto's van alle kanten, is voor de mens vaak al een grote opgave. En is dat zeker voor een machine', aldus Van Nieuwenhuizen. Ze kondigde onder andere wetgeving aan waarin zelfrijdende auto's een rijbewijs moeten. Niet voor de bestuurder dus, maar voor de auto.'