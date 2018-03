Doorrijder ongeluk blijkt dronken slingerende Belg

De politie heeft afgelopen nacht een automobilist van de weg gehaald die druk slingerend over de A1 reed.

Bij Naarden werd de auto aan de kant gezet door agenten van de snelweg-politie. achter het stuur bleek een Belg te zitten die veel te veel gedronken had. Hij blies een promillage van 1,67, daar waar 0,5 is toegestaan.

Rijbewijs inleveren

De man bleek ook nog eens betrokken bij een ongeluk in Amsterdam en was daarna doorgereden. Het is niet bekend waar dat ongeluk precies gebeurde.

De man kon zijn rijbewijs meteen inleveren. Hij kreeg een rijverbod van acht uur en kreeg ook een bekeuring.

