Donald Trumps 'minnares' schittert in Amsterdamse seksbios: 'Gat in de markt!'

Een gat in de markt, noemt Tony de nieuwe programmering van sekscinema B-1 aan de Reguliersbreestraat. In de etalage hangen posters met Stormy Daniels, die een affaire zou hebben gehad met de Amerikaanse president Donald Trump.

Hoewel het nog de vraag is of het seksschandaal echt plaatsvond, zijn de posters van B-1 al een stuk stelliger: 'Nu in deze bioscoop: The girl who fucked Trump!' In de bioscoopzaaltjes boven de seksshop draaien films zoals Vendetta en Impulse waarin de 39-jarige Stormy te bewonderen is. De laatste film schreef en regisseerde ze zelf.

'De actrice in kwestie is nu natuurlijk erg hot, dus dan moet je er op inspelen', legt Tony uit. Hij is programmeur van B-1 en schoonmaker van de plakkerige bioscoopzaaltjes. 'En toeristen vinden het prachtig.' Die maken selfies voor de etalage. 'Het is echt wat dat betreft een gat in de markt, om het zo maar effe te zeggen.'

Kwakje

Wat Stormy bijzonder maakt, zijn volgens Tony haar 'grote tieten'. Maar ze is niet overal even goed in. 'Ik weet wel, ze heeft een of twee keer anaal gedaan, maar dat was niet echt haar specialiteit', zegt Tony.

Hij denkt dan ook niet dat Donald Trump het op z'n Grieks deed. 'Ik durf het niet te zeggen. Ik denk het niet. Ik denk dat dat er eentje is van: effe erin schuiven, hup, kwakje in condoompie en klaar is kees. Dat denk ik eerder hoor', lacht hij. 'Het is echt zo'n type, die loopt zijn lul achterna. Echt. Als ie een vrouw in een kort rokje ziet heb ie al een paal in z'n broek.'