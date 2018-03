Nieuwe beelden om liquidatie Anass el Ajjoudi op te lossen

De politie laat vanavond in Opsporing Verzocht nieuwe beelden zien in de hoop om de liquidatie van Anass el Ajjoudi op te lossen. De 29-jarige Amsterdammer met de bijnaam 'Boeloeloe' werd op 17 januari doodgeschoten in de Diamantbuurt.

El Ajjoudi stond al jaren op een dodenlijst. Op 17 januari werd hij rond zeven uur 's avonds doodgeschoten in de Cornelis Springerstraat. Getuigen hoorden vier schoten.

Na afloop sprong de schutter in een Ford Tourneo Connect die later uitgebrand werd aangetroffen in Duivendrecht. Dit zou 'een vrij opvallende wagen' zijn. De auto is mogelijk te zien op de nieuwe beelden, die belangrijk kunnen zijn bij het oplossen van de zaak.

El Ajjoudi werd gerekend tot de groep rond topcrimineel Benaouf A. die vorig jaar per helikopter probeerde te ontsnappen uit de gevangenis. Deze groep is al jaren verwikkeld in een brute onderwereldoorlog waarin onschuldige slachtoffers vallen, kinderen getuigen zijn van de moord op hun ouders en zelfs een onthoofding deel uitmaakte van de gruwelijkheden.