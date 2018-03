AMC huurt buizerd in om 'patatverslinders' te verjagen

Het AMC heeft een vogel ingezet om vogels te verschrikken. Een buizerd, die op het dak van het ziekenhuis is neergezet, moet glazenwassers en technisch medewerkers beschermen tegen agressieve meeuwen.

Annemiek Soer, medewerker Kwaliteitszorg in het AMC, kon het niet langer aanzien. 'Een van de glazenwassers is zelfs fiks in zijn rug gepikt', vertelt ze. Daarom moest er een oplossing komen.

'Patatverslinders'

'De meeuwen hebben ons ontdekt. Waren de gevederde patatverslinders een paar jaar geleden rond het AMC nog schaars, tegenwoordig nestelen ze in overvloedige mate op de daken van het hoofdgebouw. Zo tegen april begint het meeuwenfeest. Leuk om te zien, die prille gezinnetjes, maar niet zonder risico', aldus het ziekenhuis in een verklaring.

Om het enigzins diervriendelijk aan te pakken besloot het ziekenhuis om de nesten met eieren niet weg te halen. Dat is tegen de wet. Ook 'meeuwenbestendige kleding' was geen optie. En dus werd er een roofvogel ingezet.

'Doen ze bij Schiphol ook'

'Meeuwen zullen niet nestelen in een omgeving met roofvogels, omdat die de babymeeuwtjes graag op het menu zetten. De oplossing ligt dus voor de hand: zet een roofvogel in. Doen ze bij Schiphol ook', besluit het AMC.

De vogel zal er een dag of drie zitten. Het beest zit aan een lange ketting zodat hij er niet vandoor kan gaan.