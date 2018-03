Emotioneel weerzien: In Antwerpen gestolen hond duikt op in Amsterdam

De emoties spatten ervan af. Na dagen van onzekerheid werden Kirsten en haar hond Maria vandaag weer herenigd. Een gelukkig einde van een bijzonder avontuur.

Want Kirsten en Maria wonen in Antwerpen. Daar werd afgelopen vrijdag de auto van Kirsten gestolen terwijl haar 7-jarige hond er nog in zat. Hoewel de auto al dit weekend werd teruggevonden, was Maria spoorloos.

Via sociale media zocht Kirsten stug door naar haar trouwe metgezel. Het vermissingsbericht van Maria bereikte zelfs Amsterdam dankzij de Facebookgroep Lostdogzzz. En warempel, het chipnummer kwam overeen met een hond die vannacht bij de Dierenopvang Amsterdam op terrein rondliep. Kirsten werd meteen op de hoogste gesteld en racete naar Amsterdam toe om haar hond op te halen.

Het is onduidelijk wie Maria bij de Dierenopvang heeft achtergelaten. Mogelijk is het de crimineel zelf die toch medelijden kreeg met hond en baasje.