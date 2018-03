Advies voor nieuw college: drie linkse partijen met één liberale partij

Informateur Maarten van Poelgeest heeft vanmiddag vier opties gepresenteerd voor het nieuw te vormen college. Het zijn stuk voor stuk combinaties van drie linkse partijen met één liberale partij.

De gemeenteraad is groener en linkser dan voorheen, concludeert informateur Maarten van Poelgeest. Ook is de nieuwe raad diverser dan eerder. Sinds de verkiezingen van afgelopen woensdag sprak hij met de leiders van de twaalf fracties. Vandaag presenteerde hij zijn eerste bevindingen. Het is nu aan GroenLinks om een keuze te maken uit de verschillende opties.

In de vier overgebleven opties kan GroenLinks steeds kiezen uit twee linkse partijen en een rechtse. De geopperde samenstellingen zijn: GroenLinks-D66-PvdA-SP, GroenLinks-D66-SP-Partij voor de Dieren, GroenLinks-VVD-PvdA-SP en GroenLinks-VVD-PvdA-Partij voor de Dieren. Dat levert krappe meerderheden van 24 tot 26 zetels op.

Coalitie met drie partijen onwenselijk

De twee mogelijke constructies waarin slechts drie partijen nodig zijn (GroenLinks-D66-VVD en GroenLinks-D66-PvdA) deden volgens de fractieleiders geen recht aan de uitslag van de verkiezingen en vielen daarom af.

Opvallend is dat de vorige coalitiepartijen hun beklag hebben gedaan over gebrek aan vertrouwen en collegialiteit binnen de vorige coalitie. Al in de campagne was duidelijk dat de VVD en SP klaar waren met D66. Het is dus nog maar de vraag of de SP opnieuw wil samenwerken met D66.

Nieuwkomers doen niet mee

Nieuwe partijen zoals DENK en Forum voor Democratie zijn niet meegenomen in de geadviseerde coalities. Dat komt omdat GroenLinks beide partijen al uitsloot tijdens de campagne. Ook fracties met slechts een zetel (CDA, Partij van de Ouderen, ChristenUnie en Bij1) vielen af vanwege hun geringe omvang.

Alle partijen die wél in de race zijn voor collegedeelname zijn het in ieder geval al eens over een paar dingen. Zo willen ze allemaal meer bouwen, een duurzamere stad creëren met betere luchtkwaliteit, ongelijkheid aanpakken en de toeristenbelasting verhogen. Alleen de Partij voor de Dieren heeft breekpunten op tafel gelegd. Dan gaat het om punten rond dierenwelzijn. De partij wil af van bont en levende kreeften op de markt, maar wil bijvoorbeeld ook niet bouwen in het groen.