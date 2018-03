Honderden Amsterdammers voeren actie voor cao: 'Dit is onrechtmatig'

Honderden Amsterdamse werknemers van woningcorporaties trokken vandaag naar Utrecht. Ze staken omdat de cao-onderhandelingen maar niet willen vlotten.

De oude cao is al ruim een jaar verlopen en sindsdien komen de vereniging van woningcorporaties, Aedes, en de werknemers maar niet tot een akkoord. Vooral het salaris lijkt voor onenigheid te zorgen. De werknemers willen met terugwerkende kracht een verhoging. Ook zijn ze boos omdat nieuwkomers minder gaan verdienen en de topinkomens juist meer.

Citruspers

'Dat is onrechtmatig', zegt een actievoerder. Ze draagt een hoedje met een citruspers erop omdat ze 'het gevoel heeft dat de cao wordt uitgeperst'. 'Dus heb ik een pers op mijn pet gezet. We willen een signaal afgeven dat we voor een goede cao gaan.'

Aedes laat in een reactie weten niet te begrijpen dat de werknemers vandaag zijn gaan staken. 'Wij praten graag verder met de vakbonden, we waren nog niet uitonderhandeld. De bonden hebben de gesprekken afgebroken en zijn niet ingegaan op onze uitnodiging om verder te praten. Wij begrijpen daarom eigenlijk niet dat er nu actie wordt gevoerd.'