SuperTrash definitief failliet: 60 medewerkers op straat

Alle bedrijfsonderdelen van modebedrijf Supertrash zijn failliet verklaard, dat meldt het Algemeen Dagblad. Het bedrijf was jarenlang van Olcay Gulsen, die in Amsterdam woont. Ze stopte eind februari al met haar werkzaamheden als CEO.

'Ik heb eigenlijk te weinig uren in een dag', zei de onderneemster eerder tegen RTL Boulevard. Of de tegenvallende resultaten reden waren van haar vertrek is onduidelijk. Ze vertelde in ieder geval weer televisie-programma's te gaan maken.

De vijf eigen winkels van SuperTrash in Arnhem, Utrecht, Laren, Roermond en Breda zullen sluiten. Ook het hoofdkantoor gaat dicht. Daarmee komen ongeveer zestig medewerkers op straat te staan.

De negen franchisewinkels gaan niet mee in het faillissement.