Paul draait al 39 jaar antieke klokken uur vooruit: 'Zorg altijd dat ze iets voorlopen'

Het is weer zomertijd en dat betekent dat de klokken goed gezet moeten worden. En bij antieke klokken is dat net even iets meer werk. Restaurateur Paul Bron ging vandaag op pad om de klokken in vier Amsterdamse monumenten een uur vooruit te draaien.

Al 39 jaar fietst Paul iedere dinsdag een rondje langs antieke klokken in de binnenstad. Die moeten namelijk handmatig worden opgewonden. 'Ik doe dit al heel lang met veel plezier, ik ga altijd op de fiets door de hele stad, dat is het makkelijkst en snelst.'

Uur vooruit

Toch was vandaag extra speciaal: hij moest alle klokken ook nog eens een uur vooruit zetten. Dat doet hij wel aan de late kant, geeft hij toe. 'Normaal gesproken had ik het in het weekend gedaan, maar ik wist dat AT5 zou langskomen, dus ik heb er even mee gewacht.'

Volgens Paul is het best een kunst om alle klokken op tijd te laten lopen. 'Ik let er altijd op dat ze een minuutje voorlopen. Ik heb liever dat de hij voorloopt dan dat mensen te laat komen.'