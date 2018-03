FvD sjanst met GroenLinks, liefde niet wederzijds

'GroenLinks is de winnaar. Forum voor Democratie is ook een grote winnaar. In dit spoor opperen we de mogelijkheid van een coalitie bestaande uit GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren, VVD en FvD.' Dat schrijft Annabel Nanninga in een brief aan informateur Maarten van Poelgeest.

De liefde is vanuit GroenLinks niet wederzijds, liet fractievoorzitter Rutger Groot Wassink ook vandaag weer weten. De genoemde optie van Nanninga is dan ook op zijn minst opmerkelijk te noemen. Ze combineert een links blok met een rechts blok. Nanninga noemt het een 'bredere en daarmee evenwichtige coalitie'.

Informateur Van Poelgeest gaf vandaag aan te koersen op een coalitie met vier partijen. GroenLinks, D66, VVD, PvdA, SP en Partij voor de Dieren zijn nog in de race om plaats te nemen in zo'n coalitie.

Groenlinks, D66 en VVD

Een coalitie met GroenLinks, D66 en VVD, die een nipte meerderheid heeft, is ook onderzocht. De meeste partijen vinden dat echter geen recht doen aan de verkiezingsuitslag. 'En het is me ook gewoon te rechts', vertelde Rutger Groot Wassink vandaag aan AT5.