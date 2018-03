Reformatorisch Dagblad overspoeld met zoenende mannen

Er is ophef ontstaan over een flyer die bij het Reformatorisch Dagblad van gisteren zat. Op die flyer, afkomstig van de christelijke organisatie Civitas Christiana, wordt geprotesteerd tegen een poster van modeketen SuitSupply uit Amsterdam. Er staan namelijk zoenende mannen op die poster. Rutger de Quay startte een actie onder de noemer 'Hallo @refdag.'

Mensen sturen via Twitter inmiddels massaal gifjes, bewegende afbeeldingen, van zoenende mannen naar het Reformatorisch Dagblad. 'Ja, we kunnen er wel allemaal iets van vinden, maar we moeten laten zien dat het niet raar is', vertelt Rutger vanaf zijn stageplek in New York.

'Niet verantwoordelijk voor inhoud'

Het Reformatorisch Dagblad liet eerder weten de ophef te betreuren maar niet verantwoordelijk te zijn voor de inhoud van de flyer. 'Als we een flyer bij de krant voegen met reclame voor bijvoorbeeld meubels dan zijn wij ook niet verantwoordelijk voor die producten. Ook moet men dan niet bij ons zijn om verdere informatie over die producten te krijgen', aldus de krant.

Inmiddels is er zelfs een crowdfundactie gestart om advertentieruimte in de krant te kunnen kopen. Jasper Klapwijk startte de actie en wil zoenende mannen in het Reformatorisch Dagblad laten plaatsen. 'Ik ben benieuwd of ze dat ook accepteren', besluit Rutger.