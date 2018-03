Beelden vrijgegeven van beschieting vastgoedontwikkelaar Minervabuurt

De politie heeft beelden vrijgegeven van de beschieting van vastgoedontwikkelaar Cradle of Development in de Minervabuurt. In de ruiten van dat pand werden twee weken geleden meerdere kogelgaten aangetroffen.

Na onderzoek van de politie bleek dat het pand op zondagochtend 11 maart is beschoten. Het was niet de eerste keer dat de vastgoedontwikkelaar te maken kreeg met geweld: in 2016 werd er al een keer een brandbom naar binnen gegooid.

Op de beelden die de politie heeft verspreid is te zien dat er in ieder geval één man een aantal keer rustig op het pand schiet. Er is ook nog een schim van een tweede man te zien, maar dat kan een reflectie zijn. Duidelijk is wel dat de dader rechtshandig is.

Volgens de politie lijkt het erop dat het om intimidaties en afpersingen gaat. Het vastgoedbedrijf zou in handen zijn van Quote 500-familie Van Veggel.

De politie vraagt mensen die tips hebben om contact op te nemen. Tot nu toe zijn er in de zaak geen slachtoffers gevallen.