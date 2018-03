Appartement dichtgetimmerd na vondst 463 hennepplaten

Waarnemend burgemeester Van Aartsen heeft een appartement aan de Lederambachtstraat in Nieuw-West voor drie maanden dichtgetimmerd. In de woning werden 463 hennepplanten en 21 lampen voor die planten aangetroffen. De stroom werd illegaal afgetapt.

Agenten vonden de planten afgelopen 2 maart. In de Lederambachtstraat staan enkel portiekflats wat een extra groot risico oplevert voor omwonenden. 'Vanwege overlast, brandgevaar en de aanzuigende werking op criminele activiteiten', aldus de gemeente.

Wat er met de huurder of eigenaar van de woning is gebeurd, is onduidelijk.