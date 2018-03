'Amazon sluipt Nederlandse markt op, opent kantoor in Amsterdam'

De internetgigant Amazon heeft vanaf vandaag een kantoor in Amsterdam. Op het eerste gezicht niet een bijzonder feit, aangezien het bedrijf ook al een locatie heeft in Den Haag, maar volgens De Telegraaf kan dit het begin betekenen van een Nederlandse Amazon.

Het pand in Den Haag is namelijk bedoeld voor 'Amazon Web Services' en heet dan ook 'AWS'. In Amsterdam is het bedrijf echter te vinden onder de noemer Amazon AWS. Dit zou volgens woordvoerders betekenen dat er ook andere activiteiten van het Amerikaanse megabedrijf gaan plaatsvinden in het land. Het pand is te vinden bij het Amstelstation, meldt de krant.

Amazon - vergelijkbaar met én een toekomstige concurrent van het Nederlandse Bol.com - levert nog lang niet al haar diensten in ons landje. De streamingservice Prime en luisterboekenwinkel is wel beschikbaar. Hier kan dus binnenkort verandering in plaatsvinden.