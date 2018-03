Crowdfundactie homo-advertentie Reformatorisch Dagblad gaat richting de 10.000 euro

De crowdfundactie voor een advertentie in het Reformatisch Dagblad gaat bijzonder hard. Vanwege die reden hebben de organisatoren nu besloten voor een pagina-grote advertentie te gaan.

Gisteren werd bekend dat - na een protestflyer in de krant tegen de marketingcampagne van Suit Supply - de Amsterdamse Jasper Klapwijk een crowdfundactie op had gezet als tegengeluid. Hij en, zo blijkt nu, vele anderen willen advertentieruimte kopen voor de 'Celebrate Love'-campagne voor vrije partnerkeuze. Een actie van Femmes 4 Freedom.

Waar eerst gekozen werd voor een bescheiden advertentie, is nu vanwege de populariteit besloten om voor een pagina-grote advertentie te gaan. Het aanvankelijke doel van 1500 euro werd namelijk al in een paar uurtjes gehaald. Nu, nog eens 10 uur later, staat de teller op bijna 3.000 euro. Dat betekent dat er nog 2000 euro te gaan is.

Ophef

Mensen stuurden gisteren via Twitter massaal gifjes, bewegende afbeeldingen, van zoenende mannen naar het Reformatorisch Dagblad. 'Ja, we kunnen er wel allemaal iets van vinden, maar we moeten laten zien dat het niet raar is', vertelt initiatiefnemer Rutger de Quay vanaf zijn stageplek in New York.

Het Reformatorisch Dagblad liet eerder weten de ophef te betreuren maar niet verantwoordelijk te zijn voor de inhoud van de flyer. 'Als we een flyer bij de krant voegen met reclame voor bijvoorbeeld meubels dan zijn wij ook niet verantwoordelijk voor die producten. Ook moet men dan niet bij ons zijn om verdere informatie over die producten te krijgen', aldus de krant.

UPDATE: Inmiddels is het doel van 5.000 euro ruim overschreden. Het lijkt erop dat het richting de 10.000 euro gaat. Alle overgebleven inkomsten gaan Femmes 4 Freedom.