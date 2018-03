Al 10.000 kaarten voor klassieke musical Cats in RAI verkocht

De klassieke musical Cats die eind dit jaar in de RAI te zien zal zijn, is bijzonder populair. Voor deze gelimiteerde editie van het wereldberoemde stuk zijn inmiddels al 10.000 kaarten verkocht.

De musical is slechts 48 keer te zien in Nederland. Dat zal zijn de in RAI en in het Luxor Theater in Rotterdam. Verlengen van de musical is volgens Het Parool niet mogelijk.

De laatste keer dat Cats te zien was, was zo'n tien jaar geleden. 30 jaar geleden was de musical voor het eerst te zien.