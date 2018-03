Klusjesman wil 'klusbuspas' voor goedkoper parkeren

Vakmannen- en vrouwen in en rondom de stad pleiten voor een 'klusbuspas'. Het parkeren moet namelijk goedkoper, willen ze geen duizenden euro's aan inkomen verspillen aan parkeerkosten.

Er is nu al een regeling voor ondernemers die het parkeren goedkoper maakt, maar met kosten van ruim 4000 euro per jaar gaat dat niet in de koude kleren zitten. Daarnaast zou een huisarts bijna 1.000 euro per jaar betalen, terwijl dat beroep een stuk meer oplevert, aldus Charles Verhoef, voorzitter van Zelfstandigen Bouw, in De Telegraaf.

De brancheorganisatie heeft een brief gestuurd naar alle raadspartijen. 'Wij begrijpen heel goed dat de stad rekening moet houden met de parkeerdruk en bereikbaarheid van de stad. Maar een zzp'er in de bouw heeft geen keuze.'