Verdachte aangehouden voor moord op misdaadblogger Martin Kok

Een 24-jarige Utrechter is vanmorgen vroeg gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de liquidatie van Martin Kok. De ex-crimineel en misdaadblogger werd in december 2016 gedood bij een seksclub in Laren.

De Utrechter Zakaria A. zit al vast voor een ander misdrijf. Hij ontving in zijn cel de nieuwe aanklacht. Omdat de verdachte in beperkingen zit, kan de Utrechtse politie niet veel meer kwijt over de aanhouding. Het is onduidelijk wat de rol van de verdachte bij de moord zou zijn geweest.

Lees ook: Ex-crimineel en misdaadjournalist Martin Kok gedood bij Larense seksclub



Martin Kok richtte de website Vlinderscrime.nl op, waar hij met naam én toenaam verslag deed van Nederlands misdaadnieuws. Hij schreef bijvoorbeeld over Ridouan Taghi, die sinds kort op de Nationale Opsporingslijst staat. Dit leverde hem geen vrienden op. Kok was meerdere keren het doelwit van moordaanslagen. Zo werd er een bom onder zijn auto geplaatst en werd hij een paar uur voor zijn dood al - zonder succes - beschoten.

Een paar uur later werd hij doodgeschoten bij een Larense seksclub. Hij werd opgewacht door een schutter die hem met meerdere kogels om het leven bracht.