Angst voor rondvliegende wieken bij nieuw windmolenpark

Netbeheerder Liander maakt zich grote zorgen om de nieuwe windturbines die langs de Hemweg in Westpoort geplaatst gaan worden. De wiekbladen zijn zo enorm, dat ze grote schade kunnen veroorzaken op de grond.

Stel zo'n wiekblad dendert naar beneden, dan kan het gevaarte het nabijgelegen elektriciteitsstation dusdanig beschadigen dat grote delen van de stad zonder stroom komen te zitten. In De Telegraaf kondigt Liander aan dat de netbeheerder in verzet komt tegen de vergunning voor de renovatie van de Nuon-windmolens.

'Het is niet zo dat wij tegen windenergie zijn. Maar we willen geen onnodige risico's lopen', zegt een woordvoerder van Liander in de krant. 'Een elektriciteitsstation bestaat uit uiterst gevoelige onderdelen. En de wieken van de turbines zijn enorm geëvolueerd. Die zijn tegenwoordig echt enorm.'

Volgens het provinciebestuur, die over de vernieuwing van het windturbinepark gaat, valt het gevaar wel mee. De Raad van State moet nu een beslissing nemen.