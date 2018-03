Man steekt drie willekeurige voorbijgangers neer op de Jan Evertsenstraat

Een vermoedelijk 32-jarige man uit Apeldoorn heeft gisteravond in korte tijd drie voorbijgangers neergestoken in De Baarsjes.

De dader sprong rond elf uur in de Jan Evertsenstraat uit het niets voor een scooterrijder en zei dat het slachtoffer de scooter aan hem moest afstaan. Toen zijn doelwit weigerde, trok de man een mes en stak hij de scooterrijder neer. De neergestoken voorbijganger bleef gewond op straat liggen.

Kort daarna deed de dader dit opnieuw bij een andere scooterrijder. Ook het tweede slachtoffer moest de scooter afstaan en weigerde dit. Daarop werd ook deze willekeurige voorbijganger neergestoken. Dit slachtoffer kon vervolgens op eigen kracht naar het ziekenhuis rijden.

Slachtoffers buiten levensgevaar

De man herhaalde zijn bizarre daad nog eens bij een derde slachtoffer. Dit keer een automobilist. De dader eist dat de bestuurder de auto zou afstaan en toen deze man dat weigerde, werd de automobilist neergestoken. De dader ging ervandoor en liet het slachtoffer gewond achter.

Nadat de meldingen van de steekincidenten binnenkwamen, keek de politie via toezichtcamera's waar de dader zich bevond. De verdachte is even later in de Witte de Withstraat aangehouden. De politie heeft ook het vermoedelijk gebruikte mes op straat gevonden. De slachtoffers zijn buiten levensgevaar.

De verdachte zit nog vast. De politie doet onderzoek naar de zaak en roept getuigen op om zich te melden bij de politie.