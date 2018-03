Geen diesel, maar elektriciteit voor alle stadsbussen

Geen diesel meer voor de Amsterdamse bus, maar elektriciteit. De komende jaren worden zeker 350 elektrische bussen aan de vloot van Connexxion toegevoegd.

Dat meldt Schiphol vanmiddag. 'Vanaf nu wordt het een stuk groener in Amsterdam. Door de introductie van 100 elektrische bussen is het de grootste bussenvloot zonder uitstoot van Europa'. Connexxion

Het is de bedoeling dat de GVB in 2020 ook hun uitstootgassen sterk verminderen. De vervoerder heeft daarom 31 elektrische bussen gekocht, met een optie op nog eens 64. In 2025 moet het dieselrijden volledig uit de stad verdwenen zijn.