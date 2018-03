Zeemijn bij Java-eiland volgende week geruimd: veiligheidszone van 150 meter

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) begint volgende week met het ruimen van de zeemijn bij Java-eiland. Het explosief zal in het IJsselmeer tot ontploffing gebracht worden.

Dat heeft waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen besloten na overleg met de EOD, Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Amsterdam en de politie. 'Bewoners ondervinden naar verwachting beperkt overlast van de operatie', laat de gemeente weten. 'Woningen en bedrijven worden niet ontruimd.'

In principe wordt de zeemijn woensdag 4 april geruimd, maar afhankelijk van de weersomstandigheden kan dat ook een dagje later gebeuren. Hoewel omwonenden nauwelijks overlast ondervinden, wordt het scheepvaartverkeer over het IJ wel tijdelijk stilgelegd. De pont tussen het Azartplein en Zamenhofstraat zal met vertraging varen.

Onder water

Het plan is dat de EOD de zeemijn onder water behandelt, om het explosief zo veilig mogelijk te maken voor transport. Vervolgens wordt de mijn op een schip meegenomen naar het IJsselmeer, waar zij tot ontploffing gebracht wordt. De operatie duurt waarschijnlijk zo'n tien tot twaalf uur, waarvan anderhalf op het IJ.

Tijdens de operatie wordt een veiligheidszone van 150 meter aangehouden waarbinnen extra maatregelen worden getroffen. Onderweg naar het IJsselmeer zullen ook de Oranjesluizen en de Schellingwouderbrug tijdelijk ontoegankelijk zijn voor verkeer.

De 600 kilo zware zeemijn uit de Tweede Wereldoorlog werd eind januari ontdekt op de bodem van het IJ. Tijdens baggerwerkzaamheden kwam het gevaarte naar boven drijven. Het explosief is toen teruggelegd op de bodem, zoals het volgens daarvoor geldende procedures hoort.

Uit onderzoek blijkt dat er waarschijnlijk geen andere explosieven rond de vindplek van de zeemijn liggen.