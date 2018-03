Kandidaten PvdA en DENK lopen zetel in stadsdeelcommissie mis

Twee kandidaten die vorige week gekozen werden tot stadsdeelcommissielid, zijn door de gemeenteraad niet toegelaten als lid van die stadsdeelcommissies.

Het gaat om Mohamed Bejaoui (PvdA) en Mohammad Ghazi (DENK). Bejaoui werd vorige week gekozen als lid van de stadsdeelcommissie in West. De nummer 1 van de PvdA in Oud-West en De Baarsjes kreeg 1477 stemmen. Maar bij het bestuderen van zijn geloofsbrieven, bleek dat hij een beroep heeft dat niet past bij het lidmaatschap van de stadsdeelcommissie.

Ghazi kreeg 344 stemmen in de wijk Bijlmer-Centrum en zou als enige DENK'er deelnemen aan de stadsdeelcommissie van Zuidoost. Net als Bejaoui heeft hij 'een functie die niet verenigbaar is met het lidmaatschap van een stadsdeelcommissie'. Hoewel dat misschien spannend klinkt, is het probleem dat zij in dienst zijn van de gemeente. En ambtenaren mogen niet lid zijn van de volksvertegenwoordiging. Beide kandidaten kunnen nog bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeenteraad.

Sylvana Simons

Sylvana Simons wordt wel gewoon benoemd als lid van de gemeenteraad, terwijl zij officieel nog niet in Amsterdam woont. Toch heeft ze voldoende duidelijk kunnen maken dat zij op dit moment aan het verhuizen is.