D66 schrikt van discriminatie woningmarkt en wil aanpak

D66 wil discriminatie aanpakken door het doen van aangifte te stimuleren bij zowel huurders als verhuurders. Daarnaast moeten bedrijven en politie het aanpakken van discriminatie op woningmarkt streng naleven.

De partij zegt geschrokken te zijn van de discriminatiecijfers op de woningmarkt, waar de Groene Amsterdammer deze week over publiceert. Uit het onderzoek, waar vijftig 'mystery guests' aan meededen, bleek dat een woningzoekende met een 'Nederlands klinkende' achternaam vaker (28 procent) een uitnodiging krijgt van een bezichtiging dan een woningzoekende met een 'Marokkaanse' achternaam.

Ook was 90 procent van de verhuurders bereid om mee te werken aan discriminerende verzoeken. Om die reden roept D66 de gemeente op om binnenkort een mystery guests in te zetten op de woningmarkt, naast de horeca en uitzendbranche, om discriminatie in deze tak periodiek te laten onderzoeken. 'Meten is weten, zo kunnen we het blijven aanpakken', aldus D66-raadslid Dehlia Timman.

'Aan de bel trekken'

Daarnaast wil de partij dat niet alleen woningzoekenden discriminatie aanpakken, maar dat ook woningcorporaties die het verzoek krijgen om huurders te selecteren door te discrimineren een meldingen doen. 'Discriminatie kunnen we alleen uitbannen als er streng op nageleefd wordt. Zowel huurders als verhuurders moeten we verleiden om altijd aan de bel te trekken als het om discriminatie gaat', zegt Timman.

'We zien het aantal meldingen van discriminatie ook toenemen', vult D66-raadslid Alexander Hammerbrug aan. 'De hardnekkigheid van discriminatie in de horeca, uitzendbranche en ook op de woningmarkt moet keihard aangepakt worden.' Hammerburg wil dat het aantal meldingen van discriminatie teruggebracht wordt naar nul. 'Het hardnekkige gif van discriminatie staat gelijke kansen in de stad in de weg. Dat is slecht voor ons allemaal.'