Amsterdammers plots 'liquidatie-verdachten': advocaat wil rectificatie in Opsporing Verzocht

Meer dan een miljoen mensen zagen gisteravond in Opsporing Verzocht hoe justitie op zoek is naar een groepje mannen dat mogelijk betrokken is bij de liquidatie van Anass El Ajjoudi. Maar daar is niets van waar, zegt een van de gezochte mannen tegen AT5.

El Ajjoudi werd op 17 januari rond 19.00 uur doodgeschoten in de Cornelis Springerstraat in De Pijp. Twee mannen zouden op hem afgelopen zijn en hem beschoten hebben, verklaarden getuigen later. Ruim een uur voor die schietpartij zijn er bewakingsbeelden gemaakt buiten bij snackbar Florida in de Van Woustraat. Die snackbar ging anderhalve week geleden overigens in vlammen op bij een grote brand. De beelden die gemaakt werden op de avond van de schietpartij werden gisteravond getoond.

'Een patatje eten'

De gezochte man, die anoniem wil blijven, is enorm geschrokken van de uitzending van Opsporing Verzocht. Samen met drie vrienden is hij te zien en hoewel zijn gezicht geblurd is, herkende iedereen uit de buurt hem. Hij was die avond in de snackbar om een patatje te eten, aldus de man. 'We wonen daar om de hoek. We gaan daar elke dag naar binnen om iets te eten. We komen allemaal uit de Diamantbuurt. Maar met die schietpartij hebben we niets te maken.'

In Opsporing Verzocht geeft de politie aan met twee bezoekers van de snackbar in contact te willen komen. Maar volgens een van de gezochte mannen wist de politie al vóór de uitzending wie de mannen op de beelden zijn. Advocaat Gerald Roethof, die een van de mannen bijstaat, is zeer verontrust. Hij noemt de actie van justitie 'totaal onbegrijpelijk'.

'Over rug van mijn cliënt'

Zijn cliënt belde gisteravond meteen met de politie nadat hij zichzelf herkende. Hij moest zich vandaag om 11.00 uur melden op het politiebureau op de President Kennedylaan. Toen hij op die afspraak verscheen bleken de aanwezige agenten van niets te weten. De verantwoordelijk rechercheur was niet beschikbaar en daarom had hij een gesprek met de wijkagent, aldus Roethof. Die agent zou hebben toegegeven dat hij al voor de uitzending wist, wie de mannen op de beelden waren. De keuze voor uitzending is volgens Roethof een raadsel. 'Het lijkt een soort fishing expedition om ruis te creëren. Maar wel over de rug van mijn cliënt.'

'Justitie weet hoe gevaarlijk dit is voor deze jongens.' Volgens hem heeft het openbaar ministerie voor de uitzending mensen benaderd, maar niet de mensen die op de video staan. 'Mijn cliënt zegt tegen mij: "Ik ben bang om de straat op te gaan nu. Mijn naam wordt zomaar zwart gemaakt".' Roethof gaat een brief naar het Openbaar Ministerie sturen waarin gevraagd wordt om een rectificatie in het programma Opsporing Verzocht zelf. 'Op basis van wat ik nu weet kan ik zeggen: hier is men te ver gegaan.'

'Verkeerde mensen'

De gezochte man die met AT5 sprak is zich ook rot geschrokken. Hij werd na de uitzending platgebeld door vrienden en familieleden. 'Ik ben bang dat de verkeerde mensen gaan denken dat ik iets met die schietpartij te maken heb. Maar ik zat toen gewoon thuis op de bank. De politie kan mijn telefoon checken. Ik moet nu achterom gaan kijken.'