Fietsers en voetgangers kunnen weer over brug Klaprozenweg

Het duurde twee jaar, maar vanaf vandaag kunnen voetgangers en fietsers weer via de Klaprozenweg over het Zijkanaal in Noord.

Sinds 16 februari 2016 was de brug gesloten voor de fietsers en voetgangers. Nu mogen ze weer over een nieuwe brug, maar het werk aan deze brug is nog niet helemaal klaar. Zo komen er bijvoorbeeld nog nieuwe lichtmasten. Van deze laatste werkzaamheden ondervinden de fietsers en voetganger echter geen hinder.

Buurtbewoners waren twee jaar geleden behoorlijk boos dat ze naar eigen zeggen twee kilometer om moesten fietsen. Snorscooterrijders besloten om zich niet aan de omleiding te houden en gewoon over een brug voor autoverkeer te rijden.

