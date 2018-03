Ombudsman: 'Burgers krijgen niet de oplossing die ze nodig hebben door systeemfouten'

Amsterdamse ombudsmannen stellen dat burgers en gezinnen niet altijd de hulp krijgen die ze nodig hebben door systeemfouten. Ze roepen nieuwe raadsleden op om samenwerking tussen ambtenaren beter op elkaar af te laten stemmen.

Ombudsman Arre Zuurmond en plaatsvervangend Kinderombudsman Anne Martien van der Does schrijven in het vandaag gepubliceerde jaarverslag dat het regelmatig voorkomt dat burgers met klachten niet de oplossing krijgen die ze nodig hebben. 'Professionals willen de oplossing graag bieden, maar kunnen dit niet, omdat de systeemwereld dat niet toestaat.'

Volgens Zuurmond gaat het mis, omdat in de uitvoering nog te veel gefocust wordt op efficiëntie en rechtmatigheid, terwijl de oplossing ligt in effectiviteit en 'maatschappelijkheid'.

Instanties

Een van de voorbeelden die wordt aangehaald is een vrouw die de ombudsman om hulp vraagt omdat haar bijstandsuitkering al een aantal maanden is gestopt. De ombudsman merkt uit gesprekken dat de vrouw moeite heeft om werkelijkheid en fictie te onderscheiden. Ze heeft haar zaken niet netjes geregeld en de vrouw is duidelijk in de war, maar dat wordt door samenwerkende instellingen niet waargenomen of meegewogen.

Werk Participatie en Inkomen (WPI) hanteert bij haar een 'three-strikes-out systeem': als de vrouw na drie maal niet is op komen dagen om stukken te overhandigen, weigert WPI haar te woord te staan. Daar komt bij dat WPI, WMO, De Belastingdienst en Waternet hun eigen plan trekken. Tegelijkertijd hebben hulpprogramma's, wijkteams en meldpunten zorg en overlast niet de doorzettingsmacht die nodig is om deze doelgroep te helpen.

'Hun burgers'

Zuurmond roept daarom de gemeenteraad op om de uitvoerders en de vraagstukken van 'hun burgers' als uitgangspunt te nemen. Een probleem dat volgens de ombudsman steeds terug komt is te weinig capaciteit, zoals het woningaanbod voor gehandicapte ouders, opvangplekken voor verwarde personen of geweldsoverlast.

Van der Does vult aan dat er nog te veel verschillende amtenaren betrokken zijn bij een kind of gezin en dat de regels waarmee zij moeten werken niet op elkaar zijn afgestemd. Bij schuldhulpverleners spelen andere problemen; zij hebben te weinig tijd om gezinnen te begeleiden en goed te kijken naar de vraag waarom een gezin in de problemen is gekomen. Volgens Van der Does maakt dit het moeilijk om door te zetten, waardoor soms soms ook van de regels wordt afgeweken.

Systeemfouten

In 2016 hebben de Ombudsman en Kinderombudsman 1812 verzoeken ontvangen, waarvan er 1594 zijn afgehandeld. In 2017 zijn er 1596 verzoeken ingekomen, waarvan er 1443 zijn afgehandeld.

De Kinderombudsman vraagt de nieuwe raadsleden op om er alles aan te doen om de systeemfouten waar Zuurmond en Van der Does het afgelopen jaar tegenaan zijn gekomen in de toekomst niet meer voor te laten komen.