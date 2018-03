Raadsleden zwaaien af: 'Leukste wat ik ooit heb gedaan'

In de Stopera is afscheid genomen van 23 vertrekkende raadsleden. Eén van hen was Remine Alberts (SP), die met haar twintig jaar in de raad de nestor van de Stopera werd genoemd.

Alberts maakte als raadslid drie burgemeesters mee. 'Dat is niet niks, nee. Daarnaast heb ik ook met talloze wethouders samengewerkt.' Het langst zittende raadslid heeft maar niet geteld hoeveel raadsleden ze heeft meegemaakt: 'Na elke verkiezing wisselt ongeveer de helft van de raad. Dat is niet bij te houden.'

Naast Alberts nam ook Emre Ünver (PvdA) afscheid van de gemeenteraad. Hij dacht nog even terug aan een recent succesje. 'Een initiatief waar ik zelf heel erg in geloofde, was het gratis OV voor minima.' Volgens Ünver was het niet makkelijk om dat er doorheen te krijgen. 'Ik deed dat een beetje op mijn eigen manier'.

Ook was het verlies van wijlen burgemeester Eberhard van der Laan voor Ünver bijzonder. 'Dat zal me altijd bijblijven. Eberhard zelf zal ik altijd bij me dragen. Dat zijn wel de eerste dingen die bij me opkomen.'

Gebeurtenissen

Alberts herinnert zich ook een gebeurtenis van langer geleden, waarbij de bodes een motie lieten rondgaan die was opgesteld in het Chinees. 'Roel van Duijn zat toen in de raad en die zei: "Ja, maar dat is gewoon het menu van de Chinees hier om de hoek." Dat breekt natuurlijk alles. Dat is fantastisch.'

Dat politiek niet altijd over rozen gaat, weet Ünver als geen ander. Hij kwam in de raad toen de PvdA twintig zetels had. 'En daarna hadden we er vijftien en dat voelde ook nog als winst.' Ook toen was de PvdA op dat moment de grootste. 'De tien kwam als een klap. En nu vertrek ik en zijn het er een stuk minder. Het is wat het is.'

'Iedereen aanraden'

Eenzelfde lot treft nu de grootste partij van voor de verkiezingen. De fractie van D66 wordt praktisch gehalveerd. Scheidend D66-raadslid Marcel van den Heuvel laat weten dat hij er wel van heeft genoten. 'Dit is een van de leukste dingen die ik ooit heb gedaan. Vandaar dat ik het iedereen kan aanraden, ondanks het feit dat je behoorlijk bekritiseerd wordt.