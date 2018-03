Eigenaar Suzy Wong vreest voortbestaan: 'Wij gaan kapot, twee gezinnen op straat'

'Alles stortte in', vertelt Suzy Wong-eigenaar Rozemarijn Curovic-De Heer over het moment dat ze op camerabeelden zag hoe er weer een granaat voor haar zaak werd gelegd. De club werd gesloten en Curovic-De Heer vreest het ergste: 'Dit betekent ons faillissement, we staan straks met twee gezinnen op straat.'

Het was de tweede granaat binnen korte tijd, 19 januari werd er ook al een explosief achtergelaten. De zaak mocht weer open maar na de nieuwe vondst liet burgemeester Jozias van Aartsen de zaak weer sluiten. 'We zijn horeca-ondernemers tegemoet gekomen, ze gaan niet meer drie maanden dicht maar we kijken nu steeds of het na een maand weer open mag.'

'Toon ruggengraat!'

Na de eerste vondst werd Curovic-De Heer en haar bedrijf al volledig gescreend, dit onderzoek zal in zijn volledigheid opnieuw gedaan worden. 'Dit soort dingen gebeuren niet zomaar. En vergeet niet, dit is heel gevaarlijk voor omstanders', zegt de burgemeester daarover.

Curovic-De Heer zit ondertussen in zak en as, ze is ontzettend kwaad over de handelswijze van het stadsbestuur. 'Dat je op deze manier met je burgers omgaat, ik ben verbijsterd. De burgemeester moet ruggengraat tonen, het kan niet zo zijn dat criminelen dit gaan bepalen. Een boosdoener legt een granaat neer en weet dat de zaak wordt gesloten.'

'We gaan kapot'

Ze krijgt ook bijval van de Koninklijke Horeca Nederland. Bestuurslid Arjan de Waard, die zelf twee horecazaken heeft op het Leidseplein, vreest ook voor zijn eigen cafes. 'Er zijn een heleboel ondernemers die zich zorgen maken dat criminelen de macht krijgen om zaken te sluiten met ernstige gevolgen van dien.'

De bond zou graag willen dat een zaak weer open mag, zodra het politie onderzoek is afgerond. Nu duurt dat dus langer. Voor Rozemarijn, die pas net aan het roer stond van de club, komt een eventuele heropening hoe dan ook te laat. 'Wij gaan kapot nu, we staan straks met twee gezinnen met elk drie kinderen op straat.'