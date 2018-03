Don Ceder is donderdag zowel raadslid als apostel: 'Kijk het meest uit naar The Passion!'

Donderdag wordt een grote dag voor Don Ceder van de ChristenUnie (CU). Ceder wordt 's middag geïnstalleerd als gemeenteraadslid in de Stopera en 's avonds speelt hij een van de apostelen van Jezus tijdens The Passion in Zuidoost.

Ceder nam vandaag alvast een kijkje op het terrein, terwijl de laatste decors worden opgebouwd. De voorman van de lokale ChristenUnie twijfelt even als hem gevraagd wordt waar hij morgen nou het meest naar uit kijkt. 'De installatie van de gemeenteraad is een beetje statisch', lacht Ceder, 'maar morgenavond mag ik dan lekker los'.

Zetel

Hoofdrolspeler Tommie Christiaan, die Jezus speelt, onderstreept nog even zijn succes. 'Raadslid... gefeliciteerd man! Dat is vast een historisch moment!' De apostel vindt dat wel meevallen. 'Vorige week was het spannender, want toen ging het om een zetel.' Stiekem kijkt hij vooral uit naar de avond. 'Want dan is The Passion!'

Het aankomende raadslid heeft tijdens de repetities alle nummers al doorgenomen. Volgens Ceder klonk dat al bijzonder goed. 'Het is mooi dat ik niet te hard te horen ben, want ik heb toch andere kwaliteiten dan zingen.'

Apostel

Volgens Ceder gaat het voornamelijk om emotie: 'Jezus die afgevoerd wordt en dan heb ik een speciaal moment. Op het moment dat Jezus verraden wordt en door de ME wordt afgevoerd, dan moet je wat doen. Toen kwam een beetje de Bijlmer naar boven', aldus Ceder.

Tommie Christiaan heeft geen idee of Ceder een beetje overtuigend overkwam. 'Ik had mijn armen op mijn rug en werd een busje ingegooid, letterlijk, dus ik hoorde vooral veel geluid achter me. Zoals: "NEE!"'

Referendum

Op de vraag of Ceder, die ook advocaat is, Jezus had vrijgekregen, heeft hij een diplomatiek antwoord: 'In het verhaal is het een democratische stem hè? Het is een referendum, want het volk mag beslissen wie ze vrijlaten en wie niet. En ja, de uitslag van het referendum was bindend.'