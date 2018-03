Rechter buigt zich over graf Mulisch: onterecht geruimd of niet?

De rechter doet vandaag uitspraak in de zaak van het graf op begraafplaats Zorgvlied dat onterecht geruimd zou zijn om het stoffelijk overschot van Harry Mulisch in te begraven. Allert de Lange (68) claimt dat zijn voorouders het graf in 1910 hebben voor de eeuwigheid hebben gekocht en eist daarom een schadevergoeding van Zorgvlied.

De gemaakte fout herstellen door de overblijfselen van Mülisch op te graven en te herbegraven, dat vindt de familie De Lange te ver gaan. Wel vinden ze financiële genoegdoening op zijn plaats, en eisen daarom 90.000 euro van Zorgvlied, zo schrijft AD vandaag.

Dat er iets was misgegaan, bleek in 2015. Toen de familie De Lange in dat jaar bij Zorgvlied aanklopte om de urn met de as van Allerts in 1999 overleden vader bij te laten zetten, blijkt dat het familiegraf is geruimd. Ook het familiegraf ertegenover, eveneens in 1910 'eeuwigdurend' gekocht, blijkt te zijn geruimd en aan een ander te zijn toebedeeld.

Administratieve blunder

Volgens de familie De Lange is het misverstand een gevolg van administratieve blunder. 'Ze hebben dat gewoon niet goed verwerkt', zegt De Lange over de contactgegevens die zijn zus in 1999 aan Zorgvlied zou hebben doorgegeven.

Lees ook: Harry Mulisch in onterecht geruimd graf: 'Alles is weg, de stenen zijn weg'

Toen Harry Mülisch op 30 oktober 2010 overleed, was er bij de begraafplaats geen contactpersoon bekend voor de familiegraven van de familie De Lange. 'Dus toen de grote Mulisch overleed', zegt De Lange, 'dacht Zorgvlied een mooie plek voor hem te hebben'.



Bord bij graf

Zorgvlied zei eerder tegen AT5 dat de begraafplaats een bord bij de graven had geplaatst om zo in contact te komen met de familie. Bovendien claimt de begraafplaats dat de familie De Lange de graven in een eerder stadium officieel hadden moeten overnemen.

Ook de gemeente Amstelveen (eigenaar van de begraafplaats) legt in de krant uit dat de familie nalatig is geweest. "Grafrechten behoren toe aan iemand. Als die persoon overlijdt, moet een ander het grafrecht binnen drie jaar overnemen. Dat heeft de familie in beide gevallen niet gedaan", aldus een woordvoerder.

'Lang niet naar omgekeken'

Onzin, volgens Allert de Lange, want hij zou een oud bewijsrecht waarin volgens hem met geen woord wordt gerept over een dergelijke overname. "Ze hebben er heel lang niet naar omgekeken", aldus de woordvoerder van de gemeente. Dat zij claimen een eeuwigdurend contract uit 1910 te hebben, zal best. Wij hebben ons aan de wet gehouden.

Als de rechter meegaat in de eis van de familie De Lange, wordt de schadevergoeding overgemaakt aan Kika. "Mijn zus is overleden aan kanker", verklaart Allert de Lange die keuze.