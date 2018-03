Toneelstuk over de voedselbank moet noorderlingen dichter bij elkaar brengen

Geen Romeo en Julia, maar een toneelstuk over de voedselbank. In Noord was gisteravond de generale repetitie van De Koningin van de Voedselbank, waarbij een inkijkje wordt gegeven in het leven van noorderlingen die het hoofd financieel niet meer boven water kunnen houden.

Tijdens de voorstelling wordt het publiek zelf ingezet als voedselbankvrijwilliger. Het stuk wordt voor een groot deel gespeeld door inwoners uit Noord die zelf bij de voedselbank komen, onder wie Lenie die jarenlang in de schuldsanering zat.

'Toen ik bij de voedselbank liep schaamde ik mezelf. Toen stond ik ook op de Adelaarsweg met mijn rug naar de weg toe dat iemand mij herkende. Na een half jaar had ik zoiets, ik ben niet de enige. Ik vertegenwoordig ook een klein beetje de mensen van de voedselbank van, schroom niet, kom gewoon.'

Dichter bij elkaar brengen

Met het toneelstuk wordt geprobeerd om rijk en arm dichter bij elkaar te brengen. Zo schuift het publiek tijdens de voorstelling bij de toneelspelers aan voor een driegangendiner en worden er persoonlijke verhalen verteld.

'Een op de vier leeft onder de armoedegrens. Tegelijkertijd was Noord altijd een beetje het afvoerputje, maar je ziet dat het steeds rijker wordt. Overhoeks en Buiksloterham behoren tot de allerduurste van de stad. Dus je ziet dat rijk en arm het met elkaar moeten gaan doen', legt regisseur Saskia Huybrechtse uit.

'Om te laten zien wat er bij de voedselbank allemaal is. Wat voor problemen er zijn en ook wat we tekort komen. Ook de verhalen over armoede. De rijken worden rijker en de armen worden armer. Daar boks ik heel erg tegen', vertelt Lenie. 'We willen in contact komen met andere soorten mensen die het wat breder hebben dan ons. Ook de nieuwe mensen in Noord, dat we toch een beetje bij elkaar komen. Dat we van elkaar leren en wijzer worden.'

Het toneelstuk reist vanaf 30 maart langs Buurtcentrum De Driehoek, Buurthuis Van der Pek en Broedplaats De Modestraat in Noord.