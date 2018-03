Dode bij schietpartij in bedrijfspand op NDSM-werf

Bij een schietpartij in een bedrijfspand aan de Tt. Melissaweg op het NDSM-werf in Noord is een dode gevallen.

De politie bevestigt de dodelijke schietpartij via Twitter. Volgens Het Parool gaat het om Reduan Bakkali, de eigenaar van het bedrijf Knibbe en de broer van Nabil Bakkali.

Die laatste heeft als kroongetuige verklaard dat Ridouan Taghi en Said Razzouki betrokken zijn geweest bij een reeks liquidaties. Sinds vrijdag bekend werd dat Bakkali kroongetuige was geworden, ging het gerucht al rond dat familieleden van Bakkali zouden worden doodgeschoten.

Onderzoek

De politie en recherche zijn ter plaatse voor forensisch onderzoek. Ook andere hulpdiensten zijn in groten getale aanwezig. Een getuige telt zeven politieauto's, drie ambulances en een traumahelikopter.

Er is nog geen verdachte aangehouden. Via Burgernet wordt opgeroepen uit te kijken naar een verdachte van ongeveer 30 jaar en 1,70 meter lang met een muts op z'n hoofd. Het gaat om een verdachte die bij een zwarte auto is gezien.

De politie heeft op de Tt. Vasumweg een tweede plaats delict gecreëerd. Daar is namelijk een brandend voertuig aangetroffen, zo wordt via Twitter gemeld.