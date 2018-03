Getuige van moord op Reduan Bakkali: 'Schietpartij was tijdens sollicitatiegesprek'

Bij een bedrijf op de NDSM-werf is vanochtend een man doodgeschoten. Volgens een medewerker van dat bedrijf, gaat het om de directeur en zou de schietpartij hebben plaatsgevonden tijdens een sollicitatiegesprek.

De doodgeschoten directeur van het bedrijf is Reduan Bakkali (41), de broer van kroongetuige Nabil Bakkali. Nabil zou meerdere verklaringen hebben afgelegd over liquidaties in de onderwereld. Hij zou daarbij namen genoemd hebben van kopstukken van de zogenaamde Mocro Maffia.



Sollicitatie

'Het was namelijk zo dat er een sollicitant zou solliciteren vandaag. Hij ging met hem naar boven en toen waren er schoten gehoord. Ik kwam ook naar buiten en we waren allemaal in shock geraakt van wat er gebeurde', zegt een getuige tegen AT5.

'Ik hoorde een collega gillen'

'Ik hoorde gebonk van boven. Ik wist niet wat er aan de hand was. Ik hoorde een vrouw gillen, een collega van me. Ik wist niet wat er gebeurde. Ik rende naar hun toe en toen hoorde ik dat onze baas, dat hij werd neergeschoten in het pand.'

Lees ook: Dode bij schietpartij in bedrijfspand op NDSM-werf