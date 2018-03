Vermoedelijke vluchtauto dader dodelijke schietpartij Noord gevonden

Kort na de dodelijke schietpartij van vanochtend in een bedrijfspand aan de Tt. Melissaweg is een straat verderop een auto met uitgebrand interieur aangetroffen.

De zwarte Seat werd aangetroffen op de Tt. Vasumweg, hemelsbreed enkele honderden meters van het bedrijf waar de schietpartij plaatsvond. Van een uitslaande brand was geen sprake, maar de zwartgeblakerde ramen verraden dat het interieur van de auto in brand heeft gestaan.

De politie heeft het gebied rond de auto afgezet en een tweede plaats delict gecreëerd. 'We houden er rekening mee dat er een verband is', aldus de woordvoerder.

Hoewel de politie aanvankelijk meldde dat er 'mogelijk een gewonde' was gevallen bij een schietpartij aan de Tt. Melissaweg, volgde al snel het bericht dat het slachtoffer was overleden. Het zou gaan om Reduan Bakkali, de broer van kroongetuige Nabil Bakkali.

Het OM maakte vrijdag bekend dat Nabil Bakkali kroongetuige is in een reeks liquidatiezaken, waarvan Bakkali beweert dat Ridouan Taghi en Said Razoukki er een aandeel in hebben gehad. Sindsdien ging het gerucht rond dat familieleden van Bakkali hun leven niet zeker zou zijn.

Volgens een medewerkster van het bedrijf was haar baas op het moment van de dodelijke schietpartij bezig met een sollicitatiegesprek. 'Hij ging met hem naar boven en toen waren er schoten.'