Tweede Kamer wil spoeddebat na liquidatie broer kroongetuige

De schietpartij in Noord waarbij donderdagochtend de broer van een belangrijke kroongetuige om het leven kwam heeft ook in politiek Den Haag voor opschudding gezorgd.

Donderdagmorgen werd Reduan Bakkali doodgeschoten in zijn bedrijf op de NDSM-werf. Reduan is de broer van kroongetuige Nabil Bakkali, zo bevestigt de politie.

Bakkali heeft verklaringen afgelegd in meerdere liquidatiezaken, daarin zou hij kopstukken van de zogenaamde Mocro Maffia beschuldigd hebben.



Snel in debat

Een woordvoerder van CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg bevestigt dat de partij een al ingepland debat over liquidaties in de onderwereld naar voren wil halen. 'Dit is heel zorgelijk nu', stelt de zegsman. 'Hier moet snel over gesproken worden'.



In dit debat zal ongetwijfeld gesproken worden over de vraag of de familie van Bakkali niet (beter) beveiligd had moeten worden. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie wilde donderdag aan het begin van de middag nog niet reageren op de zaak.