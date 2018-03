Graf Zorgvlied terecht geruimd om Mulisch te begraven

Begraafplaats Zorgvlied heeft in 2010 rechtmatig gehandeld toen het een deel van een familiegraf van de familie De Lange ruimde, waarin kort daarna schrijver Harry Mulisch zou worden begraven.

Dat is het oordeel van de Amsterdamse rechtbank in een zaak die door de familie De Lange was aangespannen. Bij de eerdere ruiming van een tweede familiegraf zijn de regels echter niet nageleefd. Een belangrijk document waaruit de eigendomsrechten zouden blijken, is door nalatigheid van de gemeente Amstelveen (eigenaar van Zorgvlied) zoekgeraakt.

De gemeente Amstelveen moet daarom de familie De Lange een schade vergoeding van 9.200 euro betalen. Dat is aanzienlijk minder dan het geëiste bedrag van 90.000 euro. De familie maakte eerder bekend het bedrag te zullen overmaken naar Kika.