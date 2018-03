Veel rookschade na brand in PC Hooftstraat

In een winkel in de PC Hooftstraat in Zuid is donderdag aan het begin van de middag brand uitgebroken.

De brand, die volgens de brandweer vermoedelijk in een meterkast ontstond, brak rond 12.30 uur uit. Bij de brand raakte niemand gewond. Wel liepen de winkel en een naastgelegen pand 'aanzienlijke rookschade op', aldus de brandweer.

