8 jaar cel voor wurging in bootje Hobbemakade

Een 46-jarige man is vandaag veroordeeld tot 8 jaar cel wegens doodslag. In juli 2012 wurgde hij een 51-jarige man in een bootje dat lag aan de Hobbemakade.

Het slachtoffer werd dood aangetroffen in het kajuitbootje waar hij woonde. De nu veroordeelde man werd een half jaar na de moord aangehouden. Zijn DNA zat op het lichaam van het slachtoffer. Toch ontstond er in het onderzoek twijfel over de doodsoorzaak van het slachtoffer en kwam de verdachte vrij. Later werd opnieuw vastgesteld dat er wel degelijk sprake was van wurging, waarvoor de dader nu ook veroordeeld is.

'Aangevallen door vriend'

Volgens betrokkenen woonden het slachtoffer en zijn uiteindelijke moordenaar samen op het bootje. 'Het moet voor het slachtoffer verschrikkelijk zijn geweest om in zijn eigen woonruimte te worden aangevallen door een man met wie hij bevriend was', schrijft de rechtbank.

De veroordeelde man zit overigens niet vast, want hij is spoorloos en heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij zal in de politiesystemen als gesignaleerd worden geregistreerd.