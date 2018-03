Doodgeschoten Reduan Bakkali wilde alleen beperkt beveiligd worden

De vanochtend in Noord doodgeschoten Reduan Bakkali (41), de broer van een kroongetuige in een grote liquidatiezaak, wilde alleen beperkt gebruik maken van beveiliging. Afgelopen vrijdag werd bekend dat zijn broer Nabil Bakkali verklaringen heeft afgelegd over twee mannen die verantwoordelijk zouden zijn voor meerdere onderwereldmoorden.

De twee, Ridouan Taghi en Said Razzouki, werden vrijdag inclusief beloningen op de Nationale Opsporingslijst gezet. Nabil Bakkali heeft in 26 verklaringen verteld over hoe zij meerdere liquidaties zouden hebben aangestuurd waaronder die van misdaadblogger Martin Kok.

Kroongetuige na spijt

'Bakkali was zelf ook verdachte in een liquidatiezaak, daarbij werd bij vergissing de verkeerde doodgeschoten. Hij meldde zich vorig jaar bij het Openbaar Ministerie (OM) omdat hij zich bedreigd voelde en omdat hij spijt had', vertelt AT5-misdaadverslaggever Mark Schrader. 'Hij was al jaren goed bevriend met de familie van het slachtoffer, hij vertelde hen de waarheid en stapte naar de politie.'

Vanuit 'de leiding' zou in niet te misverstane woorden zijn aangegeven dat Nabil zijn mond moest houden, omdat anders iedereen in zijn omgeving 'zou gaan slapen. 'Er is uiteraard bescherming voor Nabil geregeld, zoals gebruikelijk met kroongetuigen in Nederland gebeurt dat ook voor de directe omgeving. Maar wij hebben begrepen dat zijn broer Reduan dit deels zou hebben geweigerd.'

Familie woont verspreid

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie laat weten dat dit klopt. 'Er zijn gesprekken gevoerd met de familieleden van de kroongetuige over risico’s en beveiligingsmaatregelen, ook met de betreffende broer. Hij heeft toen aangegeven beperkt gebruik te willen maken van deze maatregelen. De maatregelen waar hij en de rest van de familie mee hebben ingestemd zijn getroffen door politie en OM.'

Extra moeilijkheid bij de beveiliging van de familie van Nabil, zelf een Utrechter, is het feit dat de familieleden verspreid door het hele land wonen. Elk parket moet voor zijn eigen gebied de beslissing nemen om de beveiliging uit te voeren. 'De vraag is nu of mogelijke toekomstige getuigen niet twee keer nadenken. Vrijdag is de getuigenis van Nabil aangekondigd, zes dagen is zijn broer dood', aldus Mark Schrader