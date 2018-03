Verdachte brute verkrachting Amstelpark loopt tegen de lamp door DNA-match

De zedenpolitie heeft dinsdagochtend een 32-jarige man aangehouden op verdenking van een brute verkrachting nabij het Amstelpark, in maart 2016. De man werd aangehouden op basis van een DNA-match.

De verdachte werd onlangs veroordeeld voor een ander misdrijf. DNA dat in die zaak bij hem werd afgenomen, blijkt overeen te komen met DNA dat in 2016 op het slachtoffer werd aangetroffen.

Lees ook: Vrouw zwaargewond na verkrachting in Zuid

De jonge vrouw fietste in de nacht van 17 op 18 maart 2016 rond 1.00 uur over de Borcht, toen ze plotseling werd belaagd door een man. Ze werd met geweld de bosjes ingetrokken en verkracht. Ze hield een gebroken oogkas en een hersenbloeding over aan het geweld.

Geschreeuw

Toen fietsers in de omgeving op het geschreeuw van het slachtoffer afkwamen, maakte de dader zich snel uit de voeten. De vrouw werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Lees ook: Onderzoek naar mogelijke link tussen verkrachting Amstelpark en andere zedenzaken

De recherche zet het onderzoek voort en zal de verdachte blijven verhoren. Hij wordt morgen voorgeleid aan de rechter-commissaris. Voor welk delict hij is veroordeeld, is niet bekend. Wel maakte de politie daags na de verkrachting bekend te onderzoeken of er een link met andere zedenzaak in de stad te leggen viel.