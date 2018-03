Kersverse raadsleden opgeschrikt door liquidatie Noord

Net een paar uur raadslid en meteen al een liquidatie. De nieuwgekozen raadsleden werden vanochtend geïnstalleerd, maar kregen meteen al te maken met een liquidatie. In Noord werd de 41-jarige Redouan Bakkali neergeschoten.

'Het is verschrikkelijk. Ik ben echt geschrokken van dit nieuws', zegt Rutger Groot Wassink van GroenLinks. Het raadslid pleit voor meer recherche-capaciteit. 'Dat is nodig om de grote structuren van georganiseerde misdaad aan te pakken. Dat is écht dringend nodig.' Het nieuwe college moet een beroep doen op het kabinet om meer recherche-middelen naar Amsterdam te krijgen, aldus Groot Wassink.

'Ik heb altijd gezegd dat criminaliteit een gemeenschap op zich is. Daar speelt een andere dynamiek dan in andere gemeenschappen in onze samenleving', zegt Sofyan Mbarki van de PvdA. 'We moeten ons realiseren dat dit niks te maken heeft met etniciteit. Maar wel met keiharde criminaliteit.'

Buikpijn

Ook Reinier van Dantzig is geschrokken van het nieuws. Naar eigen zeggen heeft hij pijn in z'n buik van het voorval. 'Ik heb eerder gezegd dat ik mij echt zorgen maak om het geweld in Amsterdam en ik denk dat we als raad écht weer een stevige vraag moeten neerleggen bij de burgemeester over wat we hier kunnen doen. Dat moet écht samen. Politie, rechercheurs en de bewoners.'

Sylvana Simons was nog niet op de hoogte van de liquidatie. Annabel Nanninga van Forum voor Democratie benoemde de veelvoorkomende aard van de misdaden. 'Dat zie je de hele tijd. Het wordt steeds doller en gekker. Er worden hoofden aangetroffen en minderjarige kinderen worden neergeschoten. Het zijn gewoon Italiaanse toestanden.'

Mouraid Taimonti van DENK: 'Ik weet nog niet alle ins en outs, maar het is verschrikkelijk. Het zijn gevaarlijke mensen. Ik ga m'n stinkende best doen om daar iets voor te bedenken. Het is heel naar.